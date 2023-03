HAK/HAS: Preis für „Second Chance Bazar“

Der Henry Award wird alle zwei Jahre vom Jugendrotkreuz NÖ vergeben. Ausgesucht werden Projekte, die längerfristig konzipiert sind und an deren Verwirklichung möglichst viele Kinder und Jugendliche sowie Lehrer bzw. Betreuungspersonen mitwirken.

Ausgezeichnet wurde heuer unter anderem die HAK/HAS Wr. Neustadt mit dem Projekt „Second Chance Bazar“. Die Klasse 5 EK sammelte unter Unterstützung von Lehrer Florian Czurda Kleidung und veranstaltete einen Bazar zum Tauschen. Insgesamt wurden 246 Kleidungs- und Schmuckstücke gesammelt, 66 Stücke fanden ebenso neue Besitzer wie auch 46 Schulbücher und Mappen, die ebenfalls beim Bazar erhältlich waren.

Somit konnte die Lebenszeit der Kleidung und der Schulbücher deutlich verlängert und über 600 kg CO2 eingespart werden. Das entspricht einer Autostrecke von 3.300 Kilometer mit einem Mittelklassewagen.

Jugendrotkreuz NÖ Landesleiterin Maria Handl-Stelzhammer: „Wir vergeben den Henry bereits seit dem Jahr 2009 an Schulen und heuer erstmals an eine Jugendgruppe, die die humanitäre Werteerziehung auf so großartige Weise umsetzen. Auch die Nachhaltigkeit der Projekte ist dabei ein großes Thema – viele Schulen arbeiten bereits seit Jahren in diesen Bereichen und leisten damit einen wichtigen Beitrag.“

