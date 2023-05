Katzelsdorf: Winzer Lukas Döller holt erneut ersten Platz

Der Erfolgslauf des Winzers geht weiter: Nachdem Lukas Döller bereits vor zwei Monaten vom „fallstaff“ zum „Jungwinzer des Jahres“ gekürt wurde, wurde nun auch sein „Rosalia DAC - the origin of Rosé'' vom „Österreichischen Gastronomie Magazin“ (ÖGZ) mit dem ersten Platz prämiert. „Wir haben einen DAC-Verein mit sieben anderen Winzern in der Region, dadurch, dass wir ein neuer Verein sind, versuchen wir, mit unseren eigenen Weinen aktiv bei prominenten Verkostungen teilzunehmen“, meint Döller.

„Rosé-golden und mit einem animierenden Duftbild, das Pink-Grapefruit-Zesten und Kräuter wie Ampfer und Brennessel verbindet“, so beschreibt das Gastronomie-Magazin die Kreation des Katzelsdorfer Weinbauern. Bestellungen können jederzeit unter weinbau-doeller.at vorgenommen werden.

