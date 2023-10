Kirchschlagerin Maria Sulzmann erhält Stiftungspreis

Eine verdiente Preisträgerin wurde heuer wieder für den Leopoldine Reisenbauer Stiftungspreis gefunden: Maria Sulzmann aus Kirchschlag in der Buckligen Welt, die sich für Fairen Handel engagiert. Sie war auch wesentlich daran beteiligt, dass die Stadtgemeinde Kirchschlag alle Kriterien als Fairtrade Gemeinde erfüllt hat und nun auch das zehnjährige Jubiläum als Fairtrade-Stadt feiern kann. „Wir waren dieses Jahr auf der Suche nach einer Frau, die den fairen Regionsprozess in der Buckligen Welt und im Wechselland schon seit Beginn an begleitet“, so Ingrid Schwarz von Südwind Niederösterreich über die anspruchsvollen Ausschreibungskriterien. Die Nominierung von Maria Sulzmann erfolgte durch die Fairtrade Beauftragte und Stadträtin Petra Czerwenka und der Beschluss der Jury folgte voller Wertschätzung und Anerkennung.

Maria Sulzmann hat viele Jahre im Weltladen in Kirchschlag mitgearbeitet und wertvolle Aufbauarbeit geleistet. Darüber hinaus hat sie in Schulen und auch in anderen Gemeinden und Pfarren Verkaufsstände betreut. Nach der Schließung des Weltladens wurde das Fairtrade-Sortiment in der „kost.bar“ in Kirchschlag weitergeführt. Damit gelang eine wichtige Verknüpfung von fairen und regionalen Produkten, die seither mit großem Erfolg in der „kost.bar“ umgesetzt wird. „Die langjährige Arbeit für den Fairen Handel war immer genau meines“, so die Preisträgerin Maria Sulzmann.

Auch die Bildungsarbeit zum Fairen Handel ist Maria Sulzmann ein Anliegen, so hat sie immer wieder auch Südwind-Ausstellungspräsentationen zum Fairen Handel in Schulen besucht und begleitet. Auch in der „kost.bar“werden immer wieder Bildungsangebote, wie beispielsweise die Kaffeeausstellung gezeigt. Die Beteiligung an den jährlichen Fairen Wochen von Südwind Niederösterreich ist ebenfalls ein Fixpunkt im fairen Arbeitsjahr der Stadtgemeinde Kirchschlag. „Der stetige und unermüdliche Einsatz von Maria Sulzmann ist für die Fairtrade-Gemeinde Kirchschlag, für die Fairtrade-Region und auch für die Idee des Fairen Handels von großer Bedeutung, nur so konnte der faire Regionsprozess in der Leader-Region Bucklige Welt Wechselland über die Jahre hinweg gelingen“, so Ingrid Schwarz weiter zur Begründung der Auszeichnung.

Leopoldine Reisenbauer war als langjährige Obfrau des BHW Bucklige Welt an der Ausgestaltung der Fairtrade-Region Bucklige Welt Wechselland maßgeblich beteiligt. Nach ihrem plötzlichen Tod wurde der Stiftungspreis in der Höhe von 1.000 Euro in ihrem Namen von Südwind Niederösterreich eingerichtet und ist seither jährlich an besonders verdienstvolle Frauen aus der Region vergeben worden.