Lackiertechnikerin Tina Dremel erhielt Preis von Arbeiterkammer NÖ

Fünf Lehrlinge haben kürzlich den Josef-Staudinger-Preis 2023 erhalten. Die Arbeiterkammer Niederösterreich zeichnet damit Jugendliche für ihr Engagement und ihre Leistungen in Ausbildungseinrichtungen der Überbetrieblichen Lehrausbildung (ÜBA) aus. Die Auszeichnungen wurden durch den Vizepräsidenten der AK Niederösterreich, Horst Pammer überreicht. "Die Überbetriebliche Ausbildung ist ein Erfolgsmodell, das jungen Menschen Zukunftsperspektiven ermöglicht und dabei hilft, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken", so Pammer bei der Preisverleihung. Bereits zum 16. Mal wurde der Preis, der nach dem ehemaligen AK-Präsidenten Josef Staudinger benannt ist, verliehen. Er ist eine Auszeichnung für Lehrlinge, die durch besondere Leistungen aufgefallen sind und außergewöhnliches Engagement zeigen.

Aktuell absolvieren 860 Jugendliche einen ÜBA-Lehrgang oder werden in einer ÜBA-Lehrwerkstätte ausgebildet. Einen Ausbildungsvertrag haben die Teilnehmer in Trägereinrichtungen wie BFI und WIFI, Praktika absolvieren sie in Partnerbetrieben oder Lehrwerkstätten und besuchen die Berufsschule. Nach der Ausbildung können sie die Lehrabschlussprüfung ablegen und sind Facharbeiter. Die Überbetrieblichen Ausbildung wurde in Niederösterreich 1998 eingeführt, der Staudinger-Preis wurde mittlerweile 91 Mal verliehen. Die fünf aktuellen Preisträger dürfen sich über eine dreitägige Studienreise nach Hamburg freuen.

Einer der Preise ging diesmal in den Bezirk Wr. Neustadt. Tina Dremel absolviert derzeit die Lehre zur Lackiertechnikerin bei den KFZ-Technischen Schulungen in Lichtenwörth und wurde für ihre hervorragenden Erfolge in der Berufsschule ausgezeichnet.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.