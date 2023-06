Lichtenegger „Nah & Frisch“ zählt zu Top 10 Kaufleuten in Österreich

Besser hätte es für den Nah&Frisch Markt in Lichtenegg nicht laufen können. Nachdem 2022 anonyme Testeinkäufer in den über 500 Läden der Kette unterwegs waren, wurden jetzt nach Auswertung der umfangreichen Anforderungsliste die besten bekannt gegeben: Das Geschäft in Lichtenegg gehört mit einem Gesamtergebnis von 98,87 Prozent zu den ‚TOP 10 Kaufleuten 2022’ von ganz Österreich.

Bewertet wurden die Attraktivität und Sauberkeit der Abteilungen, die Mitarbeiterinnen vor Ort, der Online-Auftritt und vieles mehr.