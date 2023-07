NÖAAB ehrte Funktionäre aus dem Bezirk Wiener Neustadt

Im Fokus der diesjährigen „Was ist dir wichtig?“-Sommertour des Niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerbund (NÖAAB) stehen die Anliegen, Wünsche und Ideen der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Der Start der Sommertour erfolgte im Industrieviertel in Schönau an der Triesting mit einem vielseitigen Abendprogramm und der Ehrung verdienter Funktionärinnen und Funktionäre des NÖAAB.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden aus dem Bezirk Wiener Neustadt zwei Persönlichkeiten geehrt. Der Ehrenpin in Gold wurde an den Gemeinderat Franz Hatvan aus Wiener Neustadt verliehen, während die Oberschulrätin Eleonore Elian aus Walpersbach mit dem Ehrenpin in Silber ausgezeichnet wurde.

„Niederösterreich ist eine Region, die von Gemeinschaft und Zusammenhalt lebt. Im Rahmen unserer Sommertour bedanken wir uns bei unseren Funktionärinnen und Funktionären für ihr tägliches Engagement. Besonders freut es uns dabei Persönlichkeiten zu ehren, die sich seit vielen Jahren um den NÖAAB verdient machen. Sie alle sind das Fundament der größten Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmervertretung Niederösterreichs. Uns alle verbindet das Ziel, dass sich Leistung lohnen muss. Dafür steht der NÖAAB und dafür setzen wir uns gemeinsam ein", betonten NÖAAB Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister und NÖAAB Landesgeschäftsführer Matthias Zauner.