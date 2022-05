Waldegg: „Maecenas 2021“ ging an Baumit

Werbung

Das Engagement beim „Haus der Wildnis“ in Lunz am See überzeugte die Jury. Das Projekt bringt das Unesco-Weltnaturerbe „Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal“ einer breiten Öffentlichkeit näher, schafft Verständnis für ökologische Prozesse – ohne den Urwald zu betreten.

