Wiener Neustädter Fotograf Dragan Tatic mit Fotopreis ausgezeichnet

Es ist ein Foto das unter die Haut geht: Drei Buben in einem Flüchtlingslager in Afghanistan, im Vordergrund hält ein Soldat eine Waffe. Mit diesem Foto erreichte Dragan Tatic beim Wiener Landespreis der Berufsfotografie den 3. Platz Kategorie Reportage.

Dragan Tatic im Kriegsgebiet der Ukraine im Jahr 2022. Foto: privat

Der gebürtige Wiener Neustädter (wohnt derzeit in Wien) ist für das Bundskanzleramt unter anderem in Krisenregionen unterwegs. „Ich will mit meinen Fotos den Blick auf das Wesentliche lenken und den Betrachter zu Hause auch den Horizont erweitern,“ so der 43-Jährige im Gespräch mit der NÖN. Vor allem der Bereich Fotoreportage liegt ihm am Herz. „Ich wollte immer schon transportieren, was sonst noch in der Welt passiert. Uns in Österreich geht es wirklich gut, oft machen wir uns Gedanken über Pobleme, die in Wirklichkeit gar keine sind.“