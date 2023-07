Wiener Neustädter Werbeagentur gewinnt „Goldenen Hahn“

Bei der 45. Verleihung des renommiertesten Werbepreises Niederösterreichs gab es Gold für Oya in der Kategorie Eigenwerbung. Das Siegerprojekt ist eine Hommage an bestehende Kunden und Akquisitionstool zugleich. Entwickelt wurde ein Oya Brand Book mit vielfältigen Cases, verbunden mit einem Jahreskalender für 2023 und Motivationssprüchen. Das Mailing war ein voller Erfolg. Der Zugewinn von vier Kunden hat sich in kurzer Zeit daraus ergeben.

Das Team, bestehend aus Barbara Feurer, Mick Gapp und Johann Zettel, steht für herausragende Ideen, Produkte und Erlebnisse und verbindet die Herzen von Marken direkt mit den Herzen von Menschen. Das neue klare und moderne Erscheinungsbild der Agentur ist Ausdruck des einfachen und unkomplizierten Zugangs mit Unternehmen und Projekten.

„Der Goldene Hahn krönt nicht nur unsere schöne Arbeit, sondern auch die goldrichtige Entscheidung der neuen strategischen Ausrichtung von Oya“, zeigt sich Barbara Feurer glücklich mit der Auszeichnung. Nach 2018, für den Wiener Neustädter Marienmarkt, ist dieser bereits der zweite Goldene Hahn für das Studio für Markenerlebnisse.