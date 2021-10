Ein Jahr Wartezeit auf E-Autos im Bezirk Wr. Neustadt

Der Boom rund um E-Autos ist auch in der Statutarstadt und dem Bezirk deutlich erkennbar. Corona-bedingt gibt es jedoch einige Schattenseiten. Die NÖN erkundigte sich bei den Autohändlern über aktuelle Lieferzeiten und Probleme am Gebrauchtwagenmarkt.

Unternehmen profitieren von Steuerentlastung

246 Kraftfahrzeuge wurden allein im September in Stadt und Bezirk neu angemeldet. Über ein Drittel davon, exakt 94, sind E-Autos beziehungsweise Hybrid-Fahrzeuge, die sowohl elektrisch als auch mit einem Kraftstoff betrieben werden können. Bei den Autohändlern steigen die Verkaufszahlen von E- und Hybrid-Autos immer weiter an.

„Fast jede Neuzulassung bei uns hat in irgendeiner Form damit zu tun“, sagt Herbert Hönigmann vom Autohaus Hönigmann. Vor allem Unternehmen würden ihren Fuhrpark zunehmend auf elektrobetriebene Kraftfahrzeuge umstellen. „Hier muss man ganz klar sagen, dass es steuerliche Vorteile gibt, die genutzt werden“, meint Michael Hörmann von Porsche Wiener Neustadt.

Johann Jägersberger vom Autohaus Partsch sieht zum Teil auch die Politik hinter dem Boom: „Da wird in gewisser Weise auch Druck gemacht.“ Ein großes Problem für alle Autohändler sind die langen Wartezeiten, im Speziellen bei E-Autos. „Wenn heute jemand ein E-Auto bestellt, dann kann ich wirklich nicht versprechen, dass es nächstes Jahr im Juni oder Juli da ist. Momentan muss man schon mit bis zu einem Jahr Wartezeit rechnen“, so Jägersberger.

Während man im Autohaus Hönigmann noch nicht so sehr mit Lieferschwierigkeiten kämpfen muss, ist die Wartzeit für ein neues E-Auto auch bei Porsche Wiener Neustadt ein Problem: „Momentan gibt es einfach einen weltweiten Mangel an Chips“, begründet Michael Hörmann die Verzögerungen. Generell sei die Wartezeit aber schwierig vorherzusagen. „Wir bekommen teilweise Autos früher, bei denen wir mit einer längeren Wartezeit gerechnet haben. Dann kommen andere Autos aber wieder später als eigentlich erwartet. Da geht es gar nicht darum, dass das Auto nicht fertig gebaut ist, sondern dass ein einziger Bauteil fehlt“, heißt es vom Autohaus Partsch.

Gebrauchtwagenmarkt leidet enorm

Johann Jägersberger ist bereits seit 40 Jahren in der Autobranche. Doch so schlimm, wie sich die Lage rund um Gebrauchtwagen momentan darstellt, war es laut ihm noch nie. „Es gibt keine Zukaufsmöglichkeiten“, so der Händler. Das Problem beginnt beim Ankauf von Fahrzeugen. Denn wer derzeit ein E-Auto bestellt, der muss mit einer langen Wartezeit rechnen. „Viele fahren daher mit ihrem Auto weiter und geben es nicht her“, so der Autohändler. Ähnlich sieht die Situation bei den Autohäusern Hönigmann und Porsche Wiener Neustadt aus. „Es ist dramatisch, der Markt ist leergefegt. Wir haben bei uns momentan 10 bis 20 Prozent der üblichen Anzahl von Gebrauchtwägen stehen. Und es ist keine Besserung in Sicht“, so Michael Hörmann (Porsche).