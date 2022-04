Mustangs eroberten den Ebenfurther Stadtpark

Werbung

Der "Mustang Club of Austria" veranstalteten am Sonntag im Ebenfurther Stadtpark ein Ford Mustang-Treffen mit echten Raritäten. Auch andere Oldtimer konnten besichtigt werden. „Es ist uns eine Freude allen Interessierten eine Chance zu bieten sich die Fahrzeuge anzusehen und Freundschaften zu knüpfen“, so Veranstalter und Obmann des "Mustang Clubs of Austria", Johann Bacik. Bei über 80 Oldtimern war das Staunen groß. Auch Bürgermeister Alfredo Rosenmaier zeigte sich sehr zufrieden über die große Anzahl an Besuchern.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.