Neustädter SPÖ-Funktionäre sehen Führungsdebatte als Chance für Partei

Die Mitgliederbefragung der SPÖ zur neuen Parteispitze in der Vorwoche ist sehr knapp ausgefallen. Während Pamela Rendi-Wagner nicht am Parteitag am 3. Juni in Linz antritt, wird es eine Entscheidung zwischen Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler geben. Doch das war niemals so vorgesehen, wie die SPÖ-Abgeordnete zum Nationalrat und Bezirksparteivorsitzende der SPÖ Wiener Neustadt Petra Tanzler sagt.

So sei vor der Mitgliederbefragung der Beschluss im Bundesparteivorstand gefallen, denjenigen bzw. diejenige mit den meisten Stimmen bei der Mitgliederbefragung für die Vorsitzwahl am Parteitag vorzuschlagen und zu wählen. Diese Regeln habe sich die Partei selbst auferlegt. „Erster ist nun ganz klar Hans Peter Doskozil. Ich unterstütze ihn und bin der Meinung, dass man sich an gültige Beschlüsse zu halten hat und der Erstplatzierte am Parteitag von den Delegierten auch zum Vorsitzenden gewählt wird. Dass jetzt auch der Zweitplatzierte beim Parteitag zur Wahl steht, war vor der Mitgliederbefragung in den Parteigremien so nicht ausgemacht“, erklärt Tanzler gegenüber der NÖN.

Das sagt auch Theresienfelds Bürgermeisterin Ingid Klauninger: „Meinem Verständnis nach sollte der Kandidat mit den meisten Stimmen zum Parteivorsitzenden der SPÖ gewählt werden. Das vorliegende Ergebnis zeigt den Wählerwillen der Mitglieder und sollte legitimiert werden, auch wenn die Ergebnisse der Kandidaten sehr nahe beisammen liegen.“ Allgemein hätten personelle Diskussionen keinen Platz in der Bundes-SPÖ. Diese müsse ein geeintes Bild in der Öffentlichkeit darstellen.

Für mehr Zusammenhalt in der Partei ist auch Schwarzenbachs Bürgermeister Bernhard Rehberger: „Das Wichtigste ist die Geschlossenheit innerhalb der Partei.“

Hoffen auf Aufwind für SPÖ

Durch die Führungsdebatte wird aber auch eine neue Chance für die SPÖ gesehen. Wie Petra Tanzler sagt, könne die Debatte um die Vorsitzführung innerhalb der Partei als Chance gesehen werden, um alte Strukturen, die nicht mehr dienlich sind, zu verändern: „Mit Hans Peter Doskozil werden wir einen Vorsitzenden an der Spitze haben, der die notwendige Glaubwürdigkeit und auch Erfahrung hat.“

Bad Fischau-Brunns Ortsparteivorsitzende und Bezirksfrauenvorsitzende Michaela Binder findet es positiv, dass die SPÖ aktuell in aller Munde ist. „Das ist eine Chance für einen frischen Aufwind der Partei“, so Binder. Und für Ingrid Klauninger bietet eine Krise immer auch neue Chancen: „Es muss ein grundlegendes Umdenken stattfinden.“ Es müsse ein Ansatz gefunden werden, der die SPÖ wieder in die Regierung führt, zufriedenstellende Ergebnisse bei den Landtagswahlen zeigt und sich somit auch in den kleinsten Einheiten, den Gemeinden, positiv auswirkt.

Wiener Neustadts Vizebürgermeister Rainer Spenger appelliert an die Genossen, Geschlossenheit zu zeigen: „Schlagen wir als große sozialdemokratische Familie ein neues Kapitel auf, in dem sich jede und jeder wiederfindet bzw. gut aufgehoben fühlt.“

