Erster Spa für Babys in Wiener Neustadt

Im Erdgeschoss der Grazer Straße 71 befindet sich der erste Spa für Babys in Wiener Neustadt. Ja, richtig - hier werden nicht Erwachsene, sondern Säuglinge verwöhnt. Die Wohlfühloase erstrahlt in hellen ruhigen Tönen und lädt Babys mit ihren Eltern zum Entspannen ein. Gründerin, Elif Derin, bietet hier Babyfloating sowie Massagen an.

Mit Floating zu einem ausgeglichenen Baby

Beim Babyfloating schweben die Babys, wie es der Name schon verspricht, förmlich durch das Wasser. „Ich lege ihnen einen Nackenschwimmring an und dann hebe ich das Baby in das Becken, in dem warmes Wasser drinnen ist“, erklärt Derin ihre Vorgehensweise. „Das Baby gleitet dann sozusagen durch das Wasser, was ein bisschen an Mamas Bauch erinnert. Außerdem wird dadurch die Gehirn- sowie die motorische Entwicklung gefördert“, erläutert Derin der NÖN. Die Eltern sind während der Behandlung mit im Zimmer und können in den Sesseln neben den Pools einen Tee trinken oder direkt bei ihrem Kind bleiben.

„Das Babyfloating dauert zehn bis maximal 30 Minuten. Das hängt von der Ausdauer des Babys ab, weil es gleichzeitig auch wie eine Sporteinheit für das Kind ist. Sie sind danach richtig ausgepowert und müde. Das ist vor allem für Schreibabys sehr hilfreich und beruhigend“, so Derin. Außerdem soll Babyfloating bei Blähungen helfen und die Verdauung anregen. „Wichtig sind mehrere Sitzungen, dabei reicht einmal pro Woche aus. Nach dem ersten Mal merkt man schon, dass der Schlaf besser wird und sie müde sind.“ Möglich ist das Floating für Neugeborene ab ca. zwei Wochen bis zu 12 Monaten - wichtig ist dabei, dass der Bauchnabel bereits abgeheilt ist.

Neben dem Floating bietet die Besitzerin auch Babymassagen an. Hierfür macht sie die Übungen an einer Puppe beim zweiteiligen Wickeltisch vor und das jeweilige Elternteil kann direkt daneben die Massage beim eigenen Kind ausführen. Eine solche Behandlung dauert maximal 20 Minuten.

Der Spa hat seinen Preis

Die Gründerin des "BabyMood Spa“ sagt selbst: „Ja, es ist nicht billig“. Eine Sitzung des Babyfloatings kostet 40 Euro und eine Massage 35 Euro. Es gibt allerdings auch fünfer- oder zehner-Blöcke, wodurch man sich verhältnismäßig etwas Geld erspart. Was man bei dem Preis erwarten darf, erklärt Derin: „In jeder Sitzung wird das Baby gewogen, bekommt warme Handtücher und eine Schwimmwindel. Außerdem stelle ich Öle zur Verfügung und mache auch gerne Sofortbilder, um das Erlebnis als Erinnerung einzufangen.“

Die gebürtige Badnerin ist zweifache Mutter und durch ihre jüngere Tochter auf das Babyfloating gestoßen. „Sie war ein Frühchen, was sehr wenig getrunken hat und unruhig war. Nichts hat geholfen und dann habe ich mit ihr im Ausland das Babyfloating ausprobiert. Es was wirklich sehr hilfreich.“ Die heutige Baby-Spa-Besitzerin war zuvor Kindergruppenbetreuerin, hat danach die Kursleiterin für Babymassage absolviert und eine Babyfloating sowie -Pflege Ausbildung online erfolgreich abgeschlossen. Ein halbes Jahr hat es gedauert, den "BabyMood Spa“ zu errichten. Dafür brauche man, laut der Besitzerin, aber bestimmte Qualifikationen: „Wenn ich sage es kann jeder machen, dann würde ich da falsch liegen. Es ist zwar ein freies Gewerbe - Betrieb einer Badeanlage - und man braucht keine medizinische Ausbildung für das Babyfloating, aber es ist unter Anderem sehr wichtig, dass man einen Erstehilfekurs beim Kind und ein Gespür für Babys hat.“

Derin hat schon einige Ideen für die Zukunft, so möchte sie im „BabyMood Spa“ bald auch Yoga Kurse anbieten.