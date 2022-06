Bürgermeister Hans Rädler verweigerte SPÖ-Gemeinderat die Angelobung

In einer Aussendung des Verbands sozialdemokratischer GemeindevertreterInnen in NÖ (NÖ GVV) sprach Ortsparteivorsitzender Constantin Luger am Dienstag von einem „demokratiepolitischen Wahnsinn“. Man werde sich intern beraten, „ob und wie wir hier strafrechtliche Konsequenzen einleiten werden“. Dass der Bürgermeister einem Gemeinderat die Angelobung verweigerte, sei „ein Skandal“. NÖ GVV-Präsident Rupert Dworak sprach gar von „napoleonischem Verhalten“.

Bürgermeister Hans Rädler (ÖVP) verteidigte am Tag danach, dass er Neo-Gemeinderat Hannes Gmeiner nicht angeloben wollte – und verwies auf die Gemeindeordnung. Seinen Schritt begründet er damit, dass Gmeiner ihn 2018 ordinär beschimpft habe. Auf der Gemeindehomepage appellierte Rädler an „die drei verbliebenen SPÖ-Gemeinderäte, sich nicht von ihren Hintermännern in ein absolutes Gegeneinander treiben zu lassen“, sondern sich „für das Miteinander in Bad Erlach zu entscheiden“.