Drei Millionen Besucher in der Linsberg Asia Therme

Breyer aus Wien wurde als 3.000.000 Gast in der Therme Linsberg Asia empfangen. Thermenleiter Robert Mahrhauser und Marketingleiterin Bettina Wülfrath gratulierten dem Ehrengast in Begleitung mit Richard Rattner mit einem Nächtigungsgutschein. Zu Wochenbeginn wollte sich das Paar eine Auszeit in der Therme gönnen - und wurde prompt mit dieser Ehrung überrascht.

Linsberg Asia – Therme statt Ferne

Die Anlage aus Therme, Spa, gehobener Gastronomie mit Haubenküche und einem Vier-Sterne-Superior-Hotel mit 125 Zimmern liegt 40 Minuten südlich von Wien, am Verkehrsknotenpunkt Wiener Neustadt, eingebettet in die Landschaft der Buckligen Welt. Asiatisches Ambiente, fernöstliche Philosophie, Genuss und Gelassenheit erwartet die Gäste. Um den Gästen ein Wellness-Erlebnis auf höchstem Niveau zu bieten, hat sich Linsberg Asia mit Ende 2016 bewusst dazu entschlossen, maßgeschneiderte Angebote für Gäste ab 16 Jahren anzubieten. Mittlerweile bezeichnend für die hohe Anziehungskraft der Anlage ist „Adults Only“, womit man dem Resort eine eindeutige Ausrichtung und eine klare Positionierung gibt, die in der gesamten Anlage durchgängig gelebt wird. Das Asia Resort Linsberg zählt mit rund 170 Mitarbeitern aus 15 Nationen zu einem Leitbetrieb der Region.



