Anlass für die Übergabe einer Torte durch die VP Bad Erlach gab es am Kirtag in Brunn am Sonntag. Übergeben wurde sie durch Vizebürgermeister Alois Hahn, Ortsvorsteherin Birgit Jeitler, GGR Bärbel Stockinger und GR Christoph Stelzer.

Der Grund der Spende: Linsberg und Brunn sind seit 150 Jahren Teil von Bad Erlach. Traditionswirt Harald Fink spendete für alle Kirtagsbesucher Kaffee für den Kuchen. Für gute Stimmung sorgte die Pittentaler Blasmusik.