Überfälle & Vergewaltigung: Neuneinhalb Jahre Haft für Täter

Laut Anklage soll der 43-jährige Ukrainer drei Frauen überfallen, verletzt und ein Opfer vergewaltigt haben. Am 5. Juni soll er das erste Opfer überfallen, haben, der Frau den Mund zugehalten und ihren Kopf gegen eine Mauer gestoßen haben. Er soll die Frau unter das T-Shirt gefasst haben und versucht haben ihr die Leggings auszuziehen. Da das Opfer um Hilfe rief und Nachbarn aufmerksam wurden floh der Mann mit einer Sportuhr als Beute.

Beim zweiten Vorfall am 24. Juni soll die Mann dem Opfer aufgelauert, sie über eine Mauer gestoßen und dann vergewaltigt haben. Das Opfer erlitt Wirbelbrüche und Absplitterungen an den Lendenwirbeln. In der Nacht von 20. auf 21. August soll die 43-Jährige dann vermummt ein Opfer überfallen, es zu Boden gestoßen und ihm das Handy weggenommen haben.

Der Angeklagte bekannte sich für die Raubüberfälle schuldig, nicht aber für die sexuellen Übergriffe. Allerdings gab er auch an, bei allen Taten betrunken gewesen zu sein. Bei der Tat am 5. Juni habe er bei der Frau in der Hand etwas leuchten gesehen und gedacht, sie hat ein Handy. Beim Überfall habe er sie nur über ihre Kleidung nach dem Handy abgetastet, das sie nicht hatte. Deshalb habe er die Uhr genommen.

Angeklagter war bei Tat schwer betrunken

Was die Vergewaltigung betreffe, könne er sich an nichts erinnern. „Ich war da eine ganze Woche lang durchgehend betrunken. Ich hatte vorher noch nie so viel Alkohol getrunken.“ Nähere Auskünfte wann und wie viel er getrunken habe, konnte er nicht machen. „Etwa eine Flasche Whiskey pro Tag.“ Wie seine DNA beim Opfer gefunden werden konnte, könne er nicht erklären. Zuerst meinte der Mann noch, dass er so etwas nie tun würde, danach sagte er: „Ich schließe nicht aus, dass ich es gemacht habe“. Die Raubüberfälle seien spontane Ideen gewesen, er wollte die Handys verkaufen, da er kein Geld hatte.

Die Video-Aussagen der Opfer wurden unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorgespielt. Alle drei Frauen leiden noch immer sehr unter den Folgen der Übergriffe. Der Mann wurde zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt.

