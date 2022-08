Zwei Pläne für Unterführung der Aspanger Bahn

Statt den beiden Bahnübergängen bei der Aspanger Bahn könnte es zukünftig eine Unterführung geben – die Frage ist nur: Wo? Denn in beiden Gemeinden macht man sich derzeit Gedanken, wie eine solche Unterführung realisiert werden könnte. Dass eine kommen soll, steht für die Bürgermeister fest.

Der derzeitige Bahnübergang in Bad Erlach. Foto: Tobias Hübl

„Aufgrund der Verkehrsproblematik brauchen wir eine Unterführung“, sagt Bad Erlachs Ortschef Hans Rädler (ÖVP) zur NÖN. Der Durchzugsverkehr kombiniert mit der Ein- und Ausfahrt zur Firma LIST mache eine Neuregelung notwendig, zudem sei hier eine Stelle, an der sich die Unfälle häufen – ebenso wie beim Bahnübergang in Lanzenkirchen.

Der Bad Erlacher Gemeinderat hat jüngst beschlossen, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben – die Kosten von 15.000 Euro teilen sich Gemeinde, Land und Bundesbahnen. „Wir haben diese Studie für die Sicherheit der Bürger in Auftrag gegeben, damit es eine insgesamte Verbesserung geben kann“, sagt Bad Erlachs ÖVP-Obfrau Bärbel Stockinger im Gespräch mit der NÖN.

Eine Unterführung in Bad Erlach würde laut Rädler rund 15 Millionen Euro kosten.

Machbarkeitsstudie fiel positiv aus

Eine Alternative dazu wäre, rund 500 Meter Luftlinie entfernt in Haderswörth (Lanzenkirchen) statt der derzeitigen Bahnüberführung eine Unterführung zu bauen. Diese würde laut Ortschef Karnthaler mit rund sechs Millionen Euro zu Buche schlagen. In dieser Variante müsste hinter dem Sportplatz in Bad Erlach eine Brücke über die Leitha gebaut werden, um den Verkehr zur Haderswörther Unterführung zu leiten.

Die Machbarkeitsstudie für die Haderswörth-Variante ist übrigens schon abgeschlossen. Sie ist positiv ausgefallen, wie Karnthalter gegenüber der NÖN betont: „Wir könnten eigentlich sofort zu bauen beginnen, sobald die Frage der Finanzierung geklärt ist.“

Wie geht es weiter? Nach Vorliegen der Bad Erlacher Machbarkeitsstudie soll eine der beiden Varianten gewählt werden. Schon jetzt werden Vorgespräche mit Land und ÖBB aufgenommen, um die Finanzierung des Projekts zu klären und die Umsetzung voranzutreiben.

Gebaut wird derzeit schon an einer anderen Unterführung der Aspanger Bahn: In Wiener Neustadt werden rund 19 Millionen Euro investiert, um die Eisenbahnkreuzung mit der Bundesstraße B54 durch eine Unterführung zu ersetzen. Der Spatenstich wurde im Frühjahr gesetzt, die Verkehrsfreigabe soll im Sommer 2024 erfolgen.

