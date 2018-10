Die Rehabilitation nach einer Krebserkrankung auf der einen Seite (Lebens.Med Rehabilitationszentrum) und die Betreuung der Patienten aus den NÖ Landeskliniken (Lebens.Med Klinik) auf der anderen Seite sind seit vier Jahren die Kernkompetenzen des Lebens.Med Zentrums Bad Erlach. In das fünfte Betriebsjahr wird mit einer besonderen Neuigkeit gestartet: Dem Standortleiter Norbert Braunstorfer, MA wurde die Prokura verliehen.

Geschäftsführerin Karin Weißenböck: „Mag. Braunstorfer leistet einen maßgeblichen Beitrag in der Betriebsführung und erfolgreichen Weiterentwicklung des Lebens.Med Zentrums Bad Erlach.“ Braunstorfer, der neben der Standortleitung des Lebens.Med Zentrums Bad Erlach auch seit 2016 jene des Lebens.Med Zentrums St. Pölten (ambulante Rehabilitation) bekleidet, zeigt sich darüber sehr dankbar: „Diese Verleihung ist für mich eine Anerkennung und Bestätigung meiner Arbeit. Ich freue mich über das entgegengebrachte Vertrauen.“

Auch in der Zukunft hochwertige Dienstleistung und verlässlicher Arbeitgeber

Norbert Braunstorfer, MA führt am Standort in Bad Erlach ein 155-köpfiges Team, knapp 50 Mitarbeiter sind in St. Pölten beschäftigt. Beide Betriebe wurden in den letzten Jahren nach den international anerkannten Qualitätsmanagement-Normen QMS-Reha® und ISO 9001:2015 zertifiziert.

Auch in Zukunft ist es Braunstorfer ein Anliegen, dass – in enger Zusammenarbeit mit den Partnern - die medizinische, therapeutische und pflegerische Dienstleistung weiterhin auf höchstem Niveau gehalten wird und die Zentren Impulsgeber für Weiterentwicklungen sind.

„Als großer Arbeitsgeber in der Region wollen wir uns auch weiterhin darum bemühen, ein interessantes Arbeitsumfeld zu bieten, um in weiterer Folge als verlässlicher und langfristiger Partner für die Mitarbeiter da zu sein“, erklärt Braunstorfer die Pläne für die Zukunft.