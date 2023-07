Bad Erlach Nach 65 Jahren: „Gasthof zur Therme“ in Brunn an der Pitten sperrt zu

Wehmütig muss Harald Fink das Gasthaus zusperren. Foto: NÖN, Jakob Feigl

D ie Personalnot in der Gastronomie treibt ein weiteres Lokal in die Sperrstunde. Das Gasthaus Fink in Brunn an der Pitten, das sich über das Geschäft nicht beschweren konnte, muss schließen.

Eine Ära in dritter Generation, die aufgrund von Personalmangel nicht weitergeführt werden kann. Eine Geschichte, die bis ins Jahr 1958 zurückreicht und diese Woche ihr Ende nimmt. Der „Gasthof zur Therme“ im Ortsteil Brunn schließt seine Pforten. Eine antike Aufnahme aus den 1880er-Jahren. Das Gasthaus gehörte zu dieser Zeit der Familie Rau und war noch deutlich kleiner als heute. Foto: NÖN, Jakob Feigl 1958 erwarb Alois Fink das heutige Gasthaus von der Familie Fromwald. 1966 wurde ein Stockwerk mit Gästezimmern ergänzt, 1975 übernahmen Helga und Harald Fink in zweiter Generation. Seit 2005 leitet der heutige Besitzer Harald Fink junior den Betrieb, der 2008 vom Landeshauptmann umgetauft wurde. „Erwin Pröll war damals hier essen und meinte angesichts der neu errichteten Asia-Therme, warum wir dem Lokal nicht den Namen ,Gasthof zur Therme' geben“, schildert Harald Fink die Anekdote. Unter Erwin Pröll als Landeshauptmann erfolgte 2008 gemeinsam mit Hans Rädler als Bürgermeister die Umbenennung des Lokals. Foto: NÖN, Jakob Feigl Das Geschäft florierte, auch in den letzten Jahren konnte sich Fink über die Umsätze nicht beschweren. Zusätzliche Einnahmen wurden durch Gästezimmer und Caterings bei größeren Veranstaltungen lukriert, doch die Personalnot trieb den Inhaber in die Enge: „Ich suche seit zwei Jahren weitere Angestellte und finde einfach niemanden. Meine Leute werden immer älter, wir hätten unbedingt jemand Neuen gebraucht. Deshalb muss ich schweren Herzens zusperren“, gibt Fink bekannt. Ein Blick in die 1970er-Jahre: Damals noch als "Gasthof Fink" statt "Gasthof zur Therme". Foto: NÖN, Jakob Feigl Der Gasthof-Inhaber, der besonders für Zwiebelrostbraten, Pariser Schnitzel und hauseigene Salate bekannt ist, wird in Zukunft auch keine Caterings mehr anbieten. Aufgrund sozialer Umstellungen ortet Fink Schwierigkeiten, das Personalproblem zu lösen: „Jeder, mit dem ich spreche, hat Personalprobleme, jeder Verein hat heute selbst ein Wirtshaus dabei. Außerdem kommen Leute, die entweder keine Erfahrung in der Branche haben oder einen Dolmetscher brauchen.“ Obwohl die Entscheidung lange überlegt wurde und sie Harald Fink schwerfällt, weiß der Gastronom schon, wie seine berufliche Reise weitergeht: „Ich wechsle wieder in meinen alten Job als Kundenberater zur Firma Weinwolf. Es wird ein neuer Lebensabschnitt, auf den ich mich trotzdem freue“, meint Fink.