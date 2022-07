Schottischer Meister in der Therme

Werbung Den Sommer genießen Anzeige Ein Besuch in der Therme Bük lohnt sich

Kürzlich war Celtic Glasgow, 52-facher schottischer Meister, eine Woche in der Therme Asia Linsberg zu Gast und bereitete sich auf die neue Saison in der Scottish Premiership vor. Das Asia Resort Linsberg ist eine ideale Location für Fussballclubs, aufgrund der Trainingsmöglichkeiten in der Sportarena Bad Erlach. Seminarräume bieten darüber hinaus optimale Rahmenbedingungen für die Arbeit der Betreuer, Manager und Trainer. „The Bhoys“ wie sie in Schottland genannt werden, absolvierten ein Testspiel gegen die Wiener Viktoria und gegen Rapid Wien.

