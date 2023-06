Bands der Franz Schubert Regionalmusikschule bei Wettbewerb prämiert

Die zwei Bands der Franz Schubert Regionalmusikschule waren unter der Leitung von Harald Gneist beim Bandwettbewerb „Podium Jazz Pop Rock“ in Wolkersdorf dabei.

„Firestones“ erreichten in der Altersgruppe I den 1. Preis. Gelobt wurden vor allem der zweistimmige Gesang von Lea Lang (die auch Bass spielte) und David Schrammel, sowie das gute Timing von David Schrammel (Drums), Mara Hofer (Gitarre) und Bastian Grabner (Keyboard).

Die Band "Out of Order". Foto: zVg

„Out of Order“ trat in der Altersgruppe II an und erreichte dort einen 2. Preis. Hier wurden besonders das „tighte“, gut überlegte Schlagzeugspiel von Sergio Besta und die schöne Stimme von Vanessa Stollwitzer hervorgehoben. Valentina Besta (Bass), Fabian Windisch (Gitarre) und Julia Soff (Keyboard) ergänzten die tolle Leistung.