Prima la Musica: Doppelte 1. Preise beim Landeswettbewerb

Die Franz Schubert Regionalmusikschule mit den Standorten Bad Erlach und Walpersbach konnte bereits an den ersten beiden Wettbewerbstagen großartige Erfolge beim Landeswettbewerb "Prima la Musica" einfahren. Zwei Schüler zeigen ihr Können erst Mitte nächster Woche.

Mia Ponweiser überzeugte die Jury Foto: privat, Picasa

Mia Ponweiser (8) aus Brunn, Marktgemeinde Bad Erlach, erlangte beim Landeswettbewerb Prima la Musica in St. Pölten in der Altersgruppe A auf dem Waldhorn einen 1. Preis mit Auszeichnung. Sie ist Schülerin von Jonas Ellensohn, dem neuen Instrumentalpädagogen für Horn. Die Jury lobte besonders ihren schönen Ton und wie sie mutig, natürlich auch auswendig, spielte. Begleitet wurde sie von Martina Glatz am Klavier.

Lob für hervorragende Technik

Nathalie Kolbinger (12) erreichte beim Landeswettbewerb Prima la Musica in St. Pölten den ausgezeichneten 1. Preis in der Wertungsgruppe I in Klarinette. Sie lernt bei Josef Hofer. Die Jury sparte nicht mit Lob über den tollen Klarinettensound, die hervorragende Technik und den vortrefflichen Kontakt mit dem Publikum. Begleitet wurde auch sie von Martina Glatz. Die Franz Schubert Regionalmusikschule gratuliert sehr herzlich zu dieser ausgezeichneten musikalischen Leistung, die nicht selbstverständlich ist und wo neben dem Musiktalent von Nathalie auch noch eine gehörige Portion Fleiß benötigt wird.

