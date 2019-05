Der Einheimische fiel zweieinhalb Meter in die Tiefe und wurde lebensgefährlich verletzt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung.

Der Handwerker wurde per Notarzthubschrauber in das UKH Meidling nach Wien geflogen. Das Arbeitsinspektorat wurde laut Polizei über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.