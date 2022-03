90 Rezepte zum Ausprobieren: 19-Jährige Lilly Müller mit Kochbuch

Wenn man sich wirklich für etwas begeistert, dann kann etwas Tolles daraus entstehen. Das hat auch die erst 19-jährige Lilly Müller bewiesen, indem sie vor kurzem ein Kochbuch herausgegeben hat. „Kochen ist meine Leidenschaft, ich liebe es mit Gerichten zu experimentieren“, erklärt Lilly. Sie ist damit eine ungewöhnlich junge Herausgeberin für ein Kochbuch und sie ist stolz darauf: „Ich habe zwei Jahre lang daran gearbeitet und bin sehr froh, dass ich es durchgezogen habe“, sagt die gebürtige Bad Fischau-Brunnerin gegenüber der NÖN. Anfangs ging es Lilly darum, ihre Experimente und die daraus entstandenen Rezepte nicht zu vergessen und sie deshalb zu sammeln. Als sie dann aber auch noch ihre Leidenschaft für schönes Anrichten entdeckte – das Auge isst ja bekanntlich mit – und die fertigen Gerichte dann abfotografierte, war die Idee geboren.

„Man sollte offen für Neues sein“

Ihre Liebe zu orientalischen Gerichten hat die überzeugte Vegetarierin von ihrem Großvater, der aus Palästina stammt. „In Arabien wird sehr viel mit Fleisch gekocht. Und so habe ich beschlossen, vegetarische Alternativen zu kreieren.“ Das Ergebnis waren beispielsweise die fleischlosen Varianten von „Bamya“ mit Shiitake Pilzen oder von „Laban Immo“ mit Kichererbsen. Die orientalischen Grundrezepte von „Daddo“ und „Nanni“, wie Müller ihre Großeltern nennt, erhalten dadurch einen sehr interessanten Geschmack. „Mein Kochbuch ist aber nicht nur für Vegetarier gedacht, sondern soll die Leute allgemein dazu motivieren, vegetarische Gerichte auszuprobieren“, betont sie. „Man soll einfach offen sein für Neues“, so die Botschaft der 19-Jährigen.

Ob Lilly Müller ein weiteres Kochbuch herausgeben wird, ist noch unklar. Sie befindet sich gerade in der Ausbildung zur Psychotherapeutin und arbeitet nebenbei in einer Steuerberaterkanzlei. Da bleibt nicht viel Zeit übrig. Dennoch wird sie weiter kochen und neue Gerichte ausprobieren. Das 218 Seiten starke Kochbuch „Vegetarische Genussküche“ beinhaltet 90 Gerichte. Ab sofort ist das Buch für 24,95 Euro in der Bad Fischau-Brunner Bücherei Amselbein und bei der Buchhandlung Hikade in Wiener Neustadt erhältlich. Es kann auch bei Lilly Müller bestellt werden: lilly@bushnak.at

