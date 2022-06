"Artett": Großes Sommerfest mit CD-Präsentation

Werbung

Das Open Air vom „Artett“ rund um Andreas Pirringer zum Sommerbeginn im Schlosspark hat schon Tradition. Heuer wird die Band am Samstag, den 2. Juli, ab 20 Uhr ihre neue CD „Jimmi tanzt“ vorstellen. Pirringer: „Es gibt wunderbar stimmige, auch tanzbare jazzige Eigenkompositionen mit Schwerpunkt auf die Artett Musiker und natürlich viel bekanntes.“ Stimmlich unterstützt wird Artett diesmal von Kathrin Schuh und Rainer Wagner. Neu dabei an der Percussion ist Thomas Zettauer. Tänzerisch wird Artett bei der Präsentation wieder von UTSC Dancefire Wr. Neustadt verstärkt. Karten & Tischreservierungen unter: 0664/44 18 770 und per Email: art@schloss-fischau.at

