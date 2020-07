Zum Baubeginn des McDonald’s-Restaurants an der A2-Raststation Föhrenberg fand am Donnerstag der Spatenstich statt.

Für Franchisenehmer Michael Trittinger wird dies bereits das zweite Restaurant in Bad Fischau-Brunn. „Mit der Eröffnung meines zweiten Restaurants investiere ich bewusst in den Standort Niederösterreich, wo ich als Unternehmer zu Hause bin. Wir bauen hier in Bad Fischau nicht nur ein ganz modernes Restaurant für alle Generationen, sondern schaffen auch rund 50 neue Arbeitsplätze in der Region“, so Trittinger.

Das neue Restaurant fasst 134 Sitzplätze im Innenbereich sowie 120 Plätze im Gastgarten. Neben McCafé, Tischservice, Indoor und Outdoor Playland wird es auch einen McDrive geben.

Die Eröffnung ist für Oktober 2020 geplant, Mitarbeiter werden noch gesucht.