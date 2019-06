Das Programm für die dreizehnte „Blue Monday“-Veranstaltung ist da. Auch heuer bieten die Vorstellungen viel Abwechslung, es ist für jeden etwas dabei. Von Jazz über Rock und Oper ist heuer auch Woodstock-Feeling im Thermalbad angesagt.

Laut ÖVP-Bürgermeister Reinhard Knobloch steht natürlich das Jubiläumsjahr 1969 im Mittelpunkt des Programms. Denn genau vor 50 Jahren fanden sowohl das Woodstock-Festival als auch die Ortszusammenlegung von Bad Fischau und Brunn an der Schneebergbahn statt. Deshalb war es naheliegend, das Jahr 1969 für den „Blue Monday“ in den Mittelpunkt zu stellen.

„Dass ein Musiker, der 1969 in Woodstock aufgetreten ist, nach Fischau kommt, ist natürlich eine Sensation“, so der Ortschef über Miller Anderson. Aber auch alle weiteren Künstler, die heuer im Bad gastieren, garantieren beste Unterhaltung. Den Auftakt machen „5/8erl in Ehr’n“ am 8. Juli. Die Veranstaltungen beginnen immer um 20 Uhr.

Kartenvorverkauf ab jetzt an der Badkassa möglich.

Das Programm: