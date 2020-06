Das Programm musste – auch aufgrund der Vorgaben bezüglich der Besucherzahlen – kurzfristig geändert werden. So werden im Juli drei Blue Monday-Abende mit maximal 500 Besuchern und im August drei mit maximal 750 Besuchern veranstaltet. Statt freier Platzwahl gibt es Platzkarten an der Badkassa. „Im Juli haben wir drei Künstler eingeladen, die uns in den Anfangsjahren mit ihren Auftritten sehr geholfen haben“, sagt Bürgermeister Reinhard Knobloch (ÖVP).

Am 6. Juli spielen Molden & Strauss, am 13. Mario Berger & Valerie Sajdik, am 20. Monika Ballwein & Band. Im August wird es mit Josh & Band (3.), Boris Bukowski (10.) und Max Müller (24.) etwas lauter. Beginn: 20 Uhr, Eintritt: 25 Euro.