„Flying KangAroo“: Pub feiert seinen „25er“

Colin und Martina McLachlan haben sich mit ihrem australischen Pub im Herzen von Brunn an der Schneebergbahn einen Traum erfüllt. Mittlerweile währt dieser Traum schon seit vielen Jahren an, denn genau vor 25 Jahren wurde das beliebte Pub eröffnet. Bekannt für seine Spare Ribs und hausgemachten Burger gibt es außerdem Pub-Spezialitäten aus der britischen, amerikanischen und österreichischen Küche.

„Wir sind sehr stolz auf unser Pub und was wir nach 25 Jahren harter Arbeit, langen Arbeitsstunden und viel Herzblut (blood, sweat and tears) erreicht haben“, sagt Colin McLachlan, der in Australien nahe Sydney geboren worden und mit 27 Jahren nach Europa gekommen ist. Er und seine Frau Martina haben sich bei der gemeinsamen Arbeit 1994 im Clumsy’s – Great English Pub in der Wiener Neustädter Herrengasse kennen und lieben gelernt. Im Juni 1996 haben sie sich dann das Ja-Wort gegeben und entschieden, den Weg in die Selbstständigkeit zu beginnen.

Nach zwölf harten Monaten an Renovierungsarbeiten eröffnete das Ehepaar dann 1997 das „Flying Kangaroo“ in der Brunner Hauptstraße. Das Pub ist auch bekannt für seine Live Musik-Events mit heimischen und bekannten Musikgruppen. Als eines der ersten Lokale im Bezirk wurde hier ein regelmäßiger Quiz-Abend eingeführt. „Seit 15 Jahren gibt es bei uns die Quiz-Abende, wir haben inzwischen 160 davon durchgeführt.

Das Quiz ist sehr beliebt, immer gut besucht und findet einmal im Monat statt“, so McLachlan gegenüber der NÖN. Dankbar ist das Ehepaar vor allem seinen Gästen gegenüber, denn „ohne treue Gäste gibt’s kein Lokal und wir sind extrem dankbar dafür.“ Eine offizielle Jubiläumsfeier ist für April geplant.

Der Name „Flying Kangaroo“ stammt von einem Hochzeitsgeschenk, der Skulptur eines Hotels, dass den „lustigen“ Namen trägt.

