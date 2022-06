Bad Fischau-Brunn Fußball, Fun, Musik und mehr bei der "MoonlightChallenge"

Mathias Schranz

Mephisto-Chef Christoph Horeischy und Organisator Andreas Kerschbaumer freuen sich auf viele Besucher. Foto: zVg

P arty, Sport und Musik am kommenden Samstag am Sportplatz in Bad Fischau-Brunn. Anmeldungen für die Sport-Challenges werden noch angenommen.