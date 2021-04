Der Drogenfund nach einem Brand in Bad Fischau-Brunn nach einem Schuppen-Brand hat jetzt größere Ausmaße angenommen: Insgesamt drei Verdächtige sollen in gemieteten Häusern in Fischau und in Velm-Götzendorf (Bezirk Gänserndorf) seit Ende 2019 rund 22 Kilo Cannabis geerntet haben.

Bei der Einvernahme des 57-jährigen Mieters und dessen Sohnes (29) stellte sich heraus, dass die beiden Wiener gemeinsam mit einem 32-Jährigen eine weitere Anlage im Bezirk Gänserndorf betrieben hatten. Dort wurden schließlich 489 Cannabispflanzen in verschiedenen Wuchshöhen sichergestellt.

Wie das Landeskriminalamt Niederösterreich herausfand, waren zwei der Beschuldigten mit dem Suchtmittelhandel beschäftigt. Der 32-Jährige soll etwa zehn Kilogramm Cannabisblüten an ein bis zwei Abnehmer verkauft haben. Sein 29-jähriger Komplize bediente insgesamt sechs Personen, veräußerte u.a. etwa zehn Kilogramm Cannabiskraut für vier Euro pro Gramm an einen Wiener. Erhebungen zu den Suchtmittelabnehmern waren im Gange.