Interesse an erneuerbare Energie-Gemeinschaft ist groß

Als eine der ersten Gemeinden Niederösterreichs wird Bad Fischau-Brunn gemeinsam mit ihren Bürgern eine „Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft“ gründen. Die Mitglieder können am eigenen Dach Strom produzieren und mit den anderen teilen oder auch nur Strom von der Energiegemeinschaft beziehen. Zwei Informationsveranstaltungen dazu fanden bereits statt. Das Thema kommt allgemein bei den Bürgern sehr gut an. „Wir haben bereits über 90 Vorregistrierungen. Es freut mich wirklich sehr, dass so großes Interesse daran besteht“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Reinhard Knobloch. Die Initiatorin ist Grünen-Umweltgemeinderätin Barbara Posch: „Neben lokaler Wertschöpfung und dem Umweltgedanken, ist auch die gemeinschaftliche Nutzung von Ressourcen ein wichtiger Aspekt, warum ich mich für die Gründung der Energiegemeinschaft einsetze. Gemeinsam Strom produzieren und verbrauchen, bedeutet, dass auch all jene, die sich keine eigene Photovoltaikanlage leisten können oder wollen, lokal erzeugten Sonnenstrom beziehen können.“

Eine Unverbindliche Registrierung ist bis 15. Jänner möglich unter: energiegemeinschaften.ezn.at/bad-fischau.