Der neue Jungbauernkalender ist da. Mit dabei und neues Juli-Modell ist der Bad Fischau-Brunner Jungbauer Matthias Mitteregger. Aus 1.300 Bewerbern konnte der Jungbauer überzeugen. „Ich war der Erste beim Casting und sehr nervös. Mit einer Einladung zum Fotoshooting auf den Stubaier Gletscher hätte ich nicht gerechnet“, erzählt er der NÖN.

Jungbauernkalender

Das Motto des Kalenders für 2019 „Helden der Landwirtschaft“ war für den 26-Jährigen leicht umzusetzten: „Für mich ist das jemand, der zu 100 Prozent hinter seiner Landwirtschaft steht.“ Als Vorbild diene sein Vater Norbert, der die familiäre Bioschweinemast mit Direktvermarktung führt.

Nach der Landwirtschaftsschule in Warth hat der Jungbauer noch die Ausbildung zum Forstfacharbeiter drangehängt. Neben einem „Messerschleifkurs“ und einem Kurs im „Wurstplattenlegen“ treibt der Single Kraftsport, spielt in der Marktmusikkapelle Trompete und geht gerne in die Natur.

Seine elfjährige Hündin „Lady Ludmilla vom Schloss Krumbach“ begleitet ihn. Mitteregger arbeitet im elterlichen Betrieb, den er eines Tages auch übernehmen wird. Seit zwei Jahren führt die Familie ihren eigenen Hofladen den „Biohof Mitteregger“, bei dem sich der Jungbauer selbstständig einbringt und mithilft.