Der Mann aus Horn wurde am Unterschenkel schwer verletzt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag in einer Aussendung. Ein Hubschrauber flog den Waldviertler in das Unfallkrankenhaus Wien-Meidling.

Der 49-jährige Lkw-Fahrer holte der Aussendung zufolge zu Mittag Pflastersteine ab. Als er einem 44-jährigen Staplerfahrer die Ladepapiere geben wollte, kam es aus vorerst unbekannter Ursache zur Kollision.