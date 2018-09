Es waren wilde Szenen, die sich beim SPÖ-Oktoberfest am Samstagabend im Park abspielten: Gegen 20 Uhr trafen rund 150 Jugendliche gegenüber der Feuerwehr ein, die zum Fest wollten, um dort Alkohol zu kaufen. „Wir haben die Ausweise kontrolliert und die Hälfte der Jugendlichen war unter 16 Jahren“, sagt SPÖ-Gemeinderat Thomas Swoboda. Die Jugendliche hätten selbst „starken Alkohol“ wie Wodka oder Jägermeister mitgehabt.

Ein erster Anruf bei der Polizei blieb ohne Erfolg: Der Posten in Bad Fischau-Brunn selbst war nicht besetzt. Die Sollenauer Beamten wollten zunächst nicht anrücken, sagt Swoboda: „Der Tenor der Polizei war: Was sollen wir machen, wenn sie nichts angestellt haben?“ Erst nach einem weiteren Anruf sei die Polizei dann doch gekommen, schildert Swoboda im Gespräch mit der NÖN.

Allerdings hätten die Beamten lediglich kontrolliert, ob die Veranstalter sich beim Getränkeverkauf an den Jugendschutz halten würden. Was auch geschehen sei, heißt es seitens der Polizei, es gab keinerlei Beanstandungen. Prinzipiell sei in der Nacht im Bezirk nur der Posten in Sollenau (samt Notruf) besetzt, die restlichen Beamten würden im Bezirk in der Nacht Streifendienst versehen, erklärt Bezirkspolizei-Chef-Stellvertreter Franz Giefing.

Situation soll in Zukunft entschärft werden

Nach dem offiziellen Ende des Oktoberfests um 22 Uhr seien die Jugendlichen vor Ort geblieben, Beschwerden von Anrainern wegen des Lärms waren die Folge. Die Jugendlichen seien mit Mopeds auf und ab gefahren und hätten laut herumgebrüllt.

Swoboda will mit der Fischauer Polizei jedenfalls Gespräche führen, um solche Situationen in Zukunft entschärfen zu können. Swoboda fürchtet weiters, dass Bad Fischau angesichts der Schutzzonen in Wiener Neustadt zu einem „Hotspot“ für Jugendliche werden könnte. Laut FF-Kommandant Manfred Mannsberger hat eine größere Gruppe Jugendlicher schon das FF-Fest im Sommer als Treffpunkt genutzt.