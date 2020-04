Polizei sucht Verdächtige nach Diebstahl .

Bargeld, Wertgegenstände und eine Bankomatkarte – all das befand sich in jenem Rucksack einer 45-Jährigen aus dem Bezirk Wr. Neustadt-Land, der ihr am 7. Februar diesen Jahres in Bad Fischau-Brunn entwendet wurde.