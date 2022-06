Sieben Künstler stellen im Bad aus

Werbung

Kunst im Bad geht mittlerweile in die vierte Runde. Diesmal werden nicht Bad Fischau-Brunner Künstler ihre Werke präsentieren, sondern sieben Mitglieder der Wiener Neustädter Künstlervereinigung. Den Anfang machte Lisa Wolf mit ihrer Vernissage „Leben und alles was dazu gehört“.

Wie der Titel bereits verrät, lässt sich Wolf von allem, was das Leben bietet, inspirieren. In ihren Bildern dominieren bunte Farben und eine Formvielfalt. Das Kindliche soll erhalten bleiben. „Ich möchte mit meinen Bildern die kindliche Seele der Erwachsenen berühren“, erklärt Wolf. Neben der Malerei ist sie auch in anderen Bereichen tätig. So ist die Künstlerin bekannt für ihre „Outdoor Häppy Benches“ (siehe Foto), die auf Plätzen in Wiener Neustadt und Wien aufgestellt sind, und das Kunstprojekt „Sprechende Wände“. Außerdem ist sie Mediatorin und Lebensberaterin.

Bei der Vernissage spielten die „Krawattl Tenöre“ humorvolle Musik, die sich ebenfalls auf das alltägliche Leben bezieht. Die Ausstellung ist noch bis 3. Juli im Heizhaus des Thermalbades bei freiem Eintritt zu besuchen.

Kunst im Bad geht weiter von 5. bis 17. Juli mit „summertime“ von Reinhard Sandhofer und Karl Grabner. Wendelin Munter präsentiert von 19. bis 31. Juli „Steine und anderes“. Es folgt Birgit Zagler mit „Über Wasser“. Diese Ausstellung findet von 2. bis 24. August statt. Den Abschluss bilden Anna Rasinger und Elisa Greenwood von 16. bis 28. August mit der Ausstellung „Flora und der Apfelkönig auf Brautschau“. Die Eröffnungen finden jeweils am ersten Tag der Ausstellung um 19 Uhr statt. Weitere Infos unter: www.schloss-fischau.at

