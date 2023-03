Wassermangel im Thermalbad: Bleibt Herrenbecken trocken?

Das Prunkstück des Bades, das Herrenbecken, könnte im heurigen Sommer trockengelegt werden. Foto: Baldauf

Der ungewöhnlich trockene Winter könnte erneut zu einem Problem für das Thermalbad in Bad Fischau-Brunn werden. Aktuell ist die Lage laut ÖVP-Bürgermeister Reinhard Knobloch unverändert schlecht. Was bedeutet, dass die Thermalquellen wenig bis gar kein Wasser ausschütten. Für den Fall der Fälle, wenn die Trockenheit weiterhin anhält, hat die Gemeinde einen kurzfristigen Notfallplan entwickelt. „Es wird wie in der vergangenen Saison wieder nur ein Becken befüllt werden“, erläutert der Ortschef.

Nur, dass diesmal das Herrenbecken leer bleibt und das Damenbecken zum Schwimmen genutzt werden kann. „Das Damenbecken ist hermetisch abschließbar und macht deshalb eine Befüllung einfacher“, sagt Knobloch. Das Herrenbecken hingegen benötigt einen ständigen Wasserdurchfluss, der die Warme Fischa stark belasten würde.

Knobloch hofft dennoch auf eine Besserung der Lage. Der Unterberg habe eine schöne Schneelage gehabt. Nach der Schneeschmelze werde man dann sehen, ob eine Besserung eintritt. Die Saisoneröffnung im Thermalbad ist für den 30. April geplant.

