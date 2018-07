Letztes Jahr berichtete die NÖN darüber, dass eventuell ein zweiter McDonald’s in der Gemeinde gebaut wird, nämlich auf der A2-Raststation Föhrenberg in Richtung Wien. Nun ist es entschieden. Die Fast-Food-Kette hat die Ausschreibung für sich entschieden.

"Zurzeit befinden wir uns noch in der Einreichphase"

Laut Karl Christian Petz von der ASFINAG sei der Umbau der Raststation in drei Teilschritten geplant: „Zuerst erfolgen die Vorbereitungsarbeiten durch die ASFINAG. Hierbei wird die alte Auffahrtsrampe umgebaut. Diese Phase wollen wir im Herbst starten.“ Danach sollen Parkplätze erneuert werden und erst im dritten Schritt werde der McDonald’s gebaut.

Petz: „Zurzeit befinden wir uns noch in der Einreichphase. Wenn alles von der Baubehörde so bewilligt wird, sollte die Raststation bis Herbst 2019 fertig sein.“ Aktueller Stand: Das Rasthaus wurde bereits abgerissen, auf die Baubewilligung muss noch gewartet werden. ÖVP-Bürgermeister Reinhard Knobloch über einen zweiten McDonald’s scherzhaft: „Für eine funktionierende Kette der Nahversorgung sind zwei McDonald’s in der Gemeinde unbedingt notwendig.“