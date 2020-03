Ein kleiner Altar war bereits vor die Marienkirche gestellt, um die Sonntagsmesse im Freien zu feiern. Doch schon bald stellte sich heraus, dass die wegen des Coronavirus festgesetzte Obergrenze von 100 Besuchern für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen nicht überschritten würde.

So konnte die für unbestimmte Zeit letzte Messe in der Kirche drinnen stattfinden. Allerdings auf Anraten von Kaplan Rochus Hetzendorfer gut verteilt mit dem größtmöglichen Abstand zwischen den Gläubigen und nur mit knapp 50 statt der üblichen 150 Teilnehmer. Weiters gab es am Eingang kein Weihwasser mehr und auch der Friedensgruß über Händeschütteln wurde durch ein freundliches Zunicken ersetzt.

Alle Veranstaltungen sind auf unbestimmte Zeit abgesetzt.