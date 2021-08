Die Medienkünstlerin Siegrun Appelt wurde vor einiger Zeit von den Verantwortlichen der Buckligen Welt dazu beauftragt, die Wehrkirchenbeleuchtung in den vier Gemeinden Edlitz, Wiesmath, Unter-Aspang und Bad Schönau neu zu gestalten. Im Zuge des Projektes wurden außerdem vier regionale Aktionstage, ebenfalls zum Thema „Slow Light“, organisiert. Hierbei geht es vor allem um einen bewussten und entschleunigten Umgang mit Licht sowie um den Nachhaltigkeitsgedanken.

Der Aktionstag in Bad Schönau wurde vom „INVENTOUR-Bus“ der Kulturabteilung des Landes NÖ begleitet. Nach einem ausführlichen Vortrag der Künstlerin ging es für die Teilnehmer weiter zu einer kommentierten Abendwanderung mit Christian Raffetseder vom österreichischen Umwelt-Dachverband. Vom Sonnenuntergang über die Dämmerung bis hin zur dunklen Nacht wanderte die Gruppe gemeinsam durch Bad Schönau und suchte vor allem Orte, welche zur Gänze vom künstlichen Licht verschont sind. So konnte die Natur mit allen Sinnen erfahren werden und neue Eindrücke wurden gewonnen. Die vierte und letzte Station befindet sich in Unter-Aspang. Dort findet am 9. September ab 14 Uhr ein weiterer Aktionstag statt. Jeder ist dazu eingeladen.