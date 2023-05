Bäder im Bezirk Wiener Neustadt sind startklar für die Freibad-Saison

Mancherorts hat sie schon begonnen, bei einigen steht sie noch an: die Badesaison. Die NÖN hörte sich um, wo es Neuerungen gibt und wann die Bäder öffnen.

Wiener Neustadt

Das Akademiebad hat seit Samstag täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Die Tageskarte kostet für einen Erwachsenen plus ein Kind 7,80 Euro, die Saisonkarte gibt es ab 84 Euro. Der Freibereich der Aqua Nova sperrt am Samstag, dem 6. Mai, auf. Ab dann ist die Aqua Nova täglich von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Ein Erwachsener und ein Kind können Hallenbad und Freibereich um 19,20 Euro für einen Tag nutzen. Saisonkarte ab 290 Euro. In beiden Neustädter Bädern hat es übrigens trotz hoher Inflation keine Preissteigerungen gegeben.

Bucklige Welt

In Krumbach will man, so das Wetter auch mitspielt, am 3. Juni in die neue Badesaison starten. Die Eintrittspreise bleiben gleich. Wann die Badesaison in Kirchschlag losgeht, wird der neue Bürgermeister entscheiden. Dieser wird allerdings erst am 5. Mai gewählt. „Mit dem Wechsel verändern sich auch gewisse Zuständigkeiten, dem will ich nicht vorgreifen“, so ÖVP-Vizebürgermeister Karl Kager.

Steinfeld

Jubel im Thermalbad Bad Fischau-Brunn. Mit Live-Musik wurde die Saison bereits am 30. April eröffnet. Warum die Freude so groß ist? Heuer konnte auch das Damenbecken wieder befüllt werden. Im Vorjahr musste dieses wegen der Trockenheit leer bleiben. „Das ist schon eine sehr gute Verbesserung“, so ÖVP-Vize Stefan Zimper. Der Preis für die Saisonkarten wurde von 110 auf 135 Euro angehoben. Im Felixdorfer Freibad kann man seit 1. Mai schon plantschen. Der Preis der Tageskarten wurde um 50 Cent auf 5 Euro erhöht. Eintrittspreise für Kinder bleiben gleich. Für die Kulinarik zeichnet sich das erst im November eröffnete „Badgasthaus Gabriel“ von Gabriel Durand verantwortlich.

Piestingtal

Am 26. Mai öffnen die Piestingtalbäder ihre Pforten wieder für Badegäste und bringen einige Neuerungen mit sich. Die Gemeinde Waidmannsfeld-Neusiedl hat im Freibad Neusiedl 9.000 Euro in eine neue Sandfilteranlage investiert. In Waldegg gibt es nun eine Photovoltaikanlage und ein Solarfreibad. „Wir wollen Kosten und Energie so effizient wie möglich halten“, erklärt ÖVP-Bürgermeisterin Katharina Trettler. Mittelfristig stehen Sanierungen der Kabinen sowie im Kassenbereich an. Um bestens auf die Badesaison vorbereitet zu sein, arbeiten die Piestingtalbäder zusammen. „Vor der Öffnung am 26. Mai wird es einen Auffrischungsschwimmkurs für das Badeaufsichtspersonal geben“, erklärt der Waidmannsfelder SPÖ-Bürgermeister Andreas Knabel. In Gutenstein ist man noch auf der Suche nach Personal. Gesucht werden: Badeaufsicht, Eisstand- sowie Kantinenbetreuung. Im Waldbad Markt Piesting startet Ende Mai, Anfang Juni der Badespaß. Eine Attraktion ist die 40 Meter lange Rutsche.

