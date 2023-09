Ein Anstieg an Badegästen im Bezirk Wr. Neustadt

Der Sommer war heuer zeitweise sehr heiß mit einigen Spitzen. Was hilft ist die Abkühlung im Wasser. Mit dem Ende des Sommers schließen aber auch die meisten Freibäder wieder. Eine Ausnahme bildet dabei die Wiener Neustädter „Aqua Nova“, wo die Freibad-Saison heuer verlängert wird. Bis Ende September bleibt der Freibereich des Familienbades im Falle von Schönwetter flexibel geöffnet.

Die aktuellen Besucherzahlen in der „Aqua Nova“ sprechen für sich. Obwohl der Mai und Ende Juli wettertechnisch durchwachsen waren, kann das Bad ein Plus von 10 Prozent verzeichnen. Laut Markus Kopecky von der „Aqua Nova“ war Sonntag, der 9. Juli, mit 1.741 Besuchern der beste Tag in der heurigen Badesaison. Der schlechteste Tag mit 525 Besuchern gesamt war Montag, der 28. August. Probleme gibt es aber beim Personal. Denn der Personalbedarf konnte im heurigen Jahr nicht zur Gänze gedeckt werden. Derzeit könne laut Kopecky zwar auf langjährige Mitarbeiter zurückgegriffen werden, doch anstehende Pensionierungen in den nächsten Jahren stelle das Bad - wenn die Arbeitsmarktsituation so bleibt - vor zusätzliche Herausforderungen.

Spitzenzahlen im Freibad Felixdorf

Im Freibad Felixdorf fand der letzte Badetag am Sonntag statt. Insgesamt war 2023 ein durchwachsenes Jahr, wie SPÖ-Vizebürgermeister Günther Straub sagt. Im Mai und Juni waren wetterbedingt mehr als 2.000 Badegäste weniger zu verzeichnen. Diese konnten im Juli und vor allem in den heißen Augusttagen aber wieder aufgeholt werden. Im Gegensatz zum Vorjahr mit etwa 11.000 Badegästen konnte heuer mit über 12.000 ein gutes Plus verzeichnet werden. „Wir freuen uns, dass nach den Coronajahren 2020 und 2021 die Badegäste wieder zurückgekehrt sind“ so SPÖ-Bürgermeister Andreas Hueber. „Das unser Freibad von Familien besucht wird, zeigt uns dass die Ausstattung mit Rutsche, Spielteich, Kinderbecken und Spielplatz angenommen wird“, meinen Hueber und Straub unisono. Der heurige Spitzentag wurde im August mit 598 Tagesgästen verzeichnet. Personalprobleme gibt es in Felixdorf nicht. Neben Michael Knaup, der seit vielen Jahren als Bademeister angestellt ist, gibt es noch einen weiteren Bademeister und zwei Kassadamen als Langzeitbeschäftigte im Freibad.

Die Bademeister Christian Steiner und Alexander Wöhrer passen auf die Badegäste im Waldbad von Markt Piesting auf. Foto: zVg

Im Waldbad Markt Piesting hat vor kurzem Christian Steiner mit 56 Jahren den Job als Bademeister übernommen. Die Gemeinde Markt Piesting war schon seit längerem auf Personalsuche. „Es war eine sehr gute Entscheidung, ich bin glücklich hier arbeiten zu dürfen“, sagt Steiner gegenüber der NÖN. Zur Arbeit als Bademeister zählt nicht nur die Badeaufsicht, sondern auch die Wassereinstellungen und die Instandhaltung des Badeareals, im Winter kommt noch die Betreuung des Eisplatzes hinzu. „Es gefällt mir auch sehr, dass man mit vielen Leuten zusammenkommt.“ Dem stimmt auch Alexander Wöhrer zu, der seit 19 Jahren als Bademeister im Waldbad tätig ist. „Die Arbeit ist außerdem abwechslungsreich und man ist an der frischen Luft“, so Wöhrer. Eine gute Badesaison ist es nach anfänglichen wetterbedingten Ausfällen auch hier gewesen. Der Rekordtag wurde am 15. August mit 900 Badegästen verzeichnet. „Wir hatten heuer eine Spitzensaison und sind sehr zufrieden“, erklärt der Bademeister. Badeschluss im Waldbad ist der 10. September.