Ärger über Rodung in Wiener Neustadt: „Mir kommen die Tränen!“

In der Wohnsiedlung hinter der Merkurcity in Wiener Neustadt (Ecke Kumbeingasse/Bierenzgasse) wurden in den letzten Tagen mehrere Bäume gefällt. Bei einem Lokalaugenschein der NÖN wurden rund 20 Baumstümpfe gezählt. „Mir kommen bei dem Anblick die Tränen, wir haben sowieso schon so wenig Grün – und es wird immer weniger“, ärgert sich Siedlungsbewohner Reinhard Kadlec, der auch festhält: „Die Arbeiter können ja nichts dafür, aber für die Porschesiedlung ist es schlecht.“

Siedlungsbewohner Reinhard Kadlec bei einem der Baumstümpfe: "Der Baum war völlig gesund!" Foto: NÖN Wiener Neustadt, Schranz

Wie die NÖN erfuhr, errichtet die Genossenschaft „Neue Heimat“ dort einen weiteren Wohnblock. Für das betroffene Areal (rund 500 Quadratmeter), offiziell ein Wald, liegt eine Rodungsbewilligung des Magistrats vor. Dieser Bescheid sieht eine dauerhafte Rodung (204,89 Quadratmeter) und eine befristete Rodung (275,39 Quadratmeter) vor. Für die Fläche der dauerhaften Rodung müssen bis spätestens Ende 2028 zwischen den Wohnbauten Ersatzpflanzungen vorgenommen werden. Auf der Fläche der befristeten Rodung, welche unter anderem für Baucontainer gebraucht werde, soll nach den Bauarbeiten wieder auf natürlichem Wege Wald nachwachsen, heißt es seitens des Magistrats auf NÖN-Nachfrage.

