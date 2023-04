Lions Club spendete zwei Linden für Wiener Neustädter Stadtpark

Jetzt wurden die Bäume im Bereich des Pavillons eingesetzt. „Ich bedanke mich daher von Herzen beim Lions Club, der anlässlich des 150. Geburtstags des Stadtparks die Patenschaft für zwei Linden übernommen hat, sowie bei allen Wiener Neustädterinnen und Wiener Neustädtern, die bereits Baumpate sind oder noch werden wollen", so Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP).

Baumpatenschaften gibt es in Wiener Neustadt für eine einmalige Gebühr von 300 Euro. In dieser Summe sind die Kosten der Pflanzung und der Pflege des Baumes durch die Mitarbeiter der Abteilung Grünraum enthalten. Paten können sich ihren Wunschbaum aus einer Neupflanzung aussuchen und erhalten eine Paten-Tafel mit Namen und Beschriftung, die schonend am Baum angebracht wird, sowie eine offizielle Urkunde. Wer Pate werden will, kann sich unter 02622 / 373-690 oder per E-Mail unter gruenraum@wiener-neustadt.at melden.

Weitere Infos: www.wiener-neustadt.at/service/baumpatenschaft

