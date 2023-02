Pädagogische Assistenzberufe: Neue Fachschule ab Herbst

Dann startet die neue Fachschule für pädagogische Assistenzberufe. Die Fachschule bietet eine dreijährige Ausbildung mit Berufsberechtigung zum pädagogischen Assistenten, der die gruppenführenden Pädagogen in der Umsetzung der Bildungsarbeit in Kinderkrippen, Krabbelstuben, Kindergärten und Horten unterstützt.

„Durch die Kinderbetreuungs-Offensive des Landes und den Ausbau auf mehr als 100 Kindergarten-Gruppen bis 2025 in Wiener Neustadt, wird das Angebot an Kindergartenplätzen in den nächsten Jahren massiv gesteigert. Diesem zusätzlichen Bedarf an gut qualifizierten pädagogischen Assistentinnen und Assistenten tragen wir mit der neuen Fachschule Rechnung, die zudem die erste ihrer Art in Niederösterreich ist“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger und Stadtrat Philipp Gruber (beide ÖVP).

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Voranmeldung gibt es online unter www.hlm-bafep-wrn.ac.at

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.