Ein Video einer Festnahme eines Mannes am Bahnhof sorgt derzeit im Internet für Aufregung. In dem kurzen Clip wird gezeigt, wie einem Mann, der am Boden liegt, Handfesseln angelegt werden. Auf Facebook ist von "Polizeigewalt" die Rede, dazu gibt es viele Spekulationen. Die NÖN fragte bei der Polizei nach, sprach mit Kommandant Manfred Fries. Er sagt gegenüber der NÖN, dass der Fall bereits überprüft wurde.

"Die Polizisten haben korrekt gehandelt", stellt er fest. Gegen den Mann sei ein Betretungsverbot ausgesprochen worden, er habe daraufhin die Beamten massiv beschimpft, worauf er festgenommen wurde - wenn auch nur für kurze Zeit, wie der Polizeichef betont, der Betroffene wurde nach rund einer Stunde wieder auf freien Fuß gesetzt. Von dem ganzen Szenario gibt es übrigens auch ein Video der Polizei, das mit einer der "Bodycams" gefilmt wurde, mit der die Wiener Neustädter Polizei seit einigen Wochen ausgestattet ist.

Übrigens: Für den "Filmer" könnte das ins Netz stellen des Clips rechtliche Folgen haben. "Filmen ist prinzipiell erlaubt, allerdings verstößt das Veröffentlichen gegen die Persönlichkeitsrechte der gezeigten Personen", erklärt Manfred Fries. Der Fall wurde der Staatsanwaltschaft zur Kenntnis gebracht.