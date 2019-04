Die kleine Nachtmusik soll es richten: Seit einigen Tagen werden Besucher des Wiener Neustädter Bahnhofs beim Eingang zur Halle mit klassischer Musik beschallt – Polizei, Stadt und ÖBB wollen damit gegen Jugendgruppen und das einhergehende Drogenproblem vorgehen.

Denn trotz der Schutzzone ist das Drogen-Problem am Bahnhof noch immer vorhanden, das berichten auch Pendler immer wieder der NÖN.

Baldauf Aus den Boxen im Außenbereichertönt klassische Musik.

Deswegen wird jetzt ein eher ungewöhnlicher Weg gegangen. Einerseits soll die Musikrichtung nicht den Geschmack der Jugendlichen treffen, andererseits für eine entspanntere Atmosphäre sorgen.

Die Beschallung mit klassischer Musik wurde beim Sicherheitsforum beschlossen. Auf Anfrage der NÖN bei Stadt und ÖBB heißt es, dass diese Methode an stark frequentierten Plätzen in Wien bereits gut funktioniert hätte und deswegen auch in Wiener Neustadt ausprobiert werde.