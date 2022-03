Wilde Schlägerei in Wiener Neustadt hatte gerichtliches Nachspiel

Fünf Wiener Jugendliche - größtenteils Schüler und Lehrlinge - teilten sich am Freitag die Anklagebank. Der Vorfall löste einen Großeinsatz der Polizei aus, weil auch Schüsse fielen. Wir hatten berichtet:

Bis auf den Hauptangeklagten, der 16-Jährige befindet sich seit Jänner in Untersuchungshaft, bekannten sich alle der versuchten schweren Körperverletzung nicht schuldig. Die Verhandlung wird vermutlich am Ende des Tages vertagt, ließ Richterin Martina Marchart durchklingen. Es haben sich nämlich bereits einige Zeugen entschuldigt.

Die fünf 16- bis 17-Jährigen - ein Syrer, ein Russe und Österreicher - waren in Wien unterwegs, als sie von einem Freund informiert wurden, dass er in Wiener Neustadt verprügelt wurde und deshalb ins Krankenhaus musste. Deshalb fuhr das Sextett für eine Aussprache nach Niederösterreich. "Wir wollten nur reden", sagte der 16-jährige Hauptangeklagte, der sich teilweise schuldig bekannte.

Im Schnellbahnzug nach Niederösterreich wurden sie von den gegnerischen Jugendlichen angerufen, da diese lieber kämpfen wollen. "Fünf gegen fünf, war ausgemacht", sagte der 16-Jährige. "Wir wollten aber nicht kämpfen, wir wollten nur reden."

Als die Burschen am Bahnhof in Wiener Neustadt ankamen, standen bereits 20 bis 30 Jugendliche am Bahnsteig, um sie zu empfangen. Das Gespräch wurde ins nahe liegende Parkhaus verlegt.

Dort sei dann ein Jugendlicher der gegnerischen Truppe auf den 16-Jährigen zugegangen mit den Worten: "Warum bist du so frech." Weil er bedrohlich nahe Nase an Nase kam, verpasste er dem Burschen zwei Faustschläge und einen Knietritt ins Gesicht, sodass der zu Boden ging, berichtete der Angeklagte. "Dann sind alle auf uns losgegangen." Mit einem nicht funktionierenden, mitgebrachten Elektroschocker versuchte der 16-Jährige die Gegner auf Abstand zu halten, ehe sie über ein Stiegenhaus die Flucht antraten.

Dort wurden die Sechs erneut von der Gruppe attackiert. Beim Rauslaufen sei ein Fahrzeug gekommen und von dort wurden Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgegeben. "Ich vermute, dass das Freunde von denen gewesen sind", glaubt der in Linz geborene Staatenlose. "Es war eh dumm hinzufahren."

Der Vorfall hat an dem Drei-Königs-Feiertag in Wiener Neustadt ein Großaufgebot der Polizei ausgelöst, darunter auch das Einsatzkommando Cobra. In Wien wurde deshalb verhandelt, weil einer der Beschuldigten bereits ein Verfahren in der Bundeshauptstadt anhängig hatte.

